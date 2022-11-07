Сотни орловцев наказали за оружие

Следствием выявленных нарушений стали административные штрафы.

В текущем году на территории Орловской области более 300 местных жителей были привлечены к административной ответственности за различные нарушения в сфере оборота гражданского оружия. Такие статистические данные привели в Управлении Росгвардии по региону. Сообщается, что всего в этом году росгвардейцы провели свыше 19 тысяч проверок владельцев оружия. Общая сумма штрафов, выписанная нарушителям по их итогам, превысила 350 тысяч рублей.

В силовом ведомстве отмечают, что из указанной суммы уже выплачено порядка 340 тысяч рублей. Это говорит о том, что орловцы хоть и нарушили требования закона, но людьми оказались достаточно дисциплинированными. В Росгвардии также добавили, что основными проступками орловцев в данной сфере являются несвоевременное переоформление лицензионно-разрешительных документов и нарушение установленных правил хранения и транспортировки оружия.

«Штраф необходимо оплатить в кратчайшие сроки, — напоминают силовики. — За неуплату административного штрафа по истечении 70 суток с момента вынесения постановления наступает административная ответственность по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает арест до 15 суток либо административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

Если штраф не уплачен в установленный законом срок, материалы передаются судебным приставам для взыскания в принудительном порядке. Причем это не единственная неприятность, с которой можно столкнуться. По закону граждане, повторно привлекаемые в течение года к административной ответственности, лишаются права получения лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия. Для получения квитанции на оплату штрафа владельцам оружия нужно обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации, — отметили также в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Напомним, ранее это же ведомство сообщило, что в текущем году орловцы добровольно сдали силовикам 37 единиц незарегистрированного оружия, а общий объем выплаченного им денежного вознаграждения превысил 300 тысяч рублей. В Орловской области действует специальная программа по передаче неучтенного оружия в правоохранительные органы. Она дает местным жителям возможность избежать уголовной ответственности и добровольно сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества с последующим получением денежного вознаграждения.

ИА «Орелград»