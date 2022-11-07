В Орле под стражу заключен мужчина, напавший с ножом на подростка

7.11.2022 | 12:50 Закон и порядок, Новости

Пьяный безработный орловец напал с ножом на 17-летнего парня и его 22-летнего знакомого.

34-летний житель Орла заключен под стражу по подозрению в нападении на несовершеннолетнего и его знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Происшествие произошло в ночное время на улице генерала Родина. Уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый пошел круглосуточный магазин, чтобы пополнить запасы выпивки. Перед входом он повздорил с парнями 17 и 22 лет. Имея при себе нож, безработный житель Орла стал наносить им ножевые удары по корпусу.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина признался в содеянном. В настоящее время решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»

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