В Орле возмутились итогами сравнения стипендий с ценами на проезд

Возмущение было выражено членами орловских профсоюзов.

Работа общественного транспорта в Орле будет взята на профсоюзный контроль. Об этом сообщила Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО). Сообщается, что в этот орган в последнее время все чаще стали поступать жалобы от жителей Орла на плохую работу общественного транспорта. Люди жалуются на то, что не могут вовремя добраться до работы или учебы, уехать после работы домой. Некоторые маршрутки приходится ждать на остановках чуть ли не по часу. Федерация профсоюзов решила организовать «круглый стол» и пригласить на него чиновников, отвечающих за данную сферу. Вопросов накопилось немало.

«Наиболее остро транспортная проблема стоит для жителей окраинных районов города — Лужки, Выгонка, 909-й квартал, Алроса, Новая Ботаника, — перечисляют в ФПОО. — Добраться сюда в вечернее время общественным транспортом практически невозможно. А таксисты, пользуясь ситуацией, настолько взвинчивают цены, что за несколько километров дороги приходится платить по 400-600 рублей. И это с нашими-то зарплатами!»

Не менее серьезно стоит проблема и у обучающихся учреждений среднего профессионального образования, расположенных в пригороде — Мезенском педагогическом колледже и автодорожном техникуме из поселка Стрелецкий. В Федерации считают, что почти половина студентов опаздывает на первые уроки из-за отсутствия транспорта, а после учебы ребятам приходится идти пешком до Болховского микрорайона, чтоб там сесть в маршрутку.

«Кроме того, на «круглом столе» была обозначена еще одна студенческая проблема — ребятам приходится добираться до колледжей, оплачивая полную стоимость проезда по пригородному тарифу, — говорят в ФПОО. — Так, цена билета до Мезенского педколледжа составляет 31 рубль. А если ехать с пересадкой? Да еще и в две стороны — на учебу и домой! И все это за стипендию в 450 рублей. Профсоюзные лидеры настоятельно просили власти пустить к учебным заведениям муниципальный маршрут или дать возможность студентам добираться до учебы по студенческим проездным».

На мероприятии были озвучены и другие конкретные транспортные проблемы. Орловские профсоюзы решили подготовить свои рекомендации по улучшению транспортного обслуживания не только самого Орла, но и его пригородов. Подготовленный документ Федерация обещает направить в органы власти. Особое внимание в нем, как сообщается, будет уделено решению транспортной проблемы студентов автодорожного техникума и Мезенского педколледжа.

ИА «Орелград»