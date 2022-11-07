В Орловской области стартовали учения по территориальной обороне

В течение двух дней будет отработано усиление охраны важных инфраструктурных объектов.

В Орловской области начались анонсированные ранее двухдневные учения по территориальной обороне. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Главной задачей является отработка организации усиления охраны важных объектов инфраструктуры. В частности, сегодня учения проходили на Орловской ТЭЦ. По сценарию, в резервуарном парке Орловской ТЭЦ произошел теракт, последствия которого были успешно ликвидированы.

Ранее в регионе прошли учения по гражданской обороне, которые вскрыли некоторые проблемы, что может позволить лучше подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

ИА «Орелград»