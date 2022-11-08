Москвичи придумают, как пересадить орловцев в маршрутки

ООО «Строй Инвест Проект» получило контракт на 21,5 млн рублей.

Заказчиком выступает казенное учреждение Орловской области «Организатор перевозок». Подрядчику предстоит выполнить научно-исследовательскую работу «Разработка документов транспортного планирования в границах муниципальных образований «Город Орел» и «Орловский муниципальный округ» на 2024 – 2033гг.»

В документах на сайте «Госзакупки» указано, что работа включает в себя:

— натурное обследование пассажиропотока;

— комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

— программу комплексного развития транспортной инфраструктуры;

— комплексную схему организации дорожного движения.

Работы проводятся с целью «повышения безопасности дорожного движения и перераспределения транспортного спроса с личного транспорта на общественный в целях снижения загруженности улично-дорожной сети, достижения высоких стандартов транспортного обслуживания населения».

Срок исполнения контракта – 31 августа 2023 года. Размер аванса – 25%.

По даннымkartoteka.ru, ООО «Строй Инвест Проект» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Учредители – АО «Гринтех», Андрей Морозов. На счету компании около 130 исполненных госконтрактов. Чистая прибыль в 2021 году – 650,9 млн рублей.

ИА «Орелград»