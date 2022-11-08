Орловцы выбирают онлайн место для строительства поликлиники № 1

8.11.2022 | 10:23 Важное, Медицина, Новости, Общество

В список вариантов неожиданно вернулся вариант со строительством учреждения в Северном районе.

С сегодняшнего дня начинается онлайн-голосование по выбору места для строительства нового корпуса поликлиники № 1.

До 17 ноября, воспользовавшись приложением «Госуслуги», орловцы из трех предложенных вариантов должны выбрать один. Поликлинику можно построить:

  • в районе Детской поликлиники №3 и Герценского моста;
  • в пер. Артельном в районе дома №18;
  • на пересечении Московского и Старо-Московского шоссе, ул. Паровозной.

Отметим, что в списке предложенных вариантов сенсационно появился скандальный вариант с переулком Артельным, отвергнутый жителями с самого начала. Зато два других адреса принадлежат Железнодорожному району Орла и, по идее, должны быть удобны местным жителям.

ИА «Орелград»

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