Орловцы выбирают онлайн место для строительства поликлиники № 1

В список вариантов неожиданно вернулся вариант со строительством учреждения в Северном районе.

С сегодняшнего дня начинается онлайн-голосование по выбору места для строительства нового корпуса поликлиники № 1.

До 17 ноября, воспользовавшись приложением «Госуслуги», орловцы из трех предложенных вариантов должны выбрать один. Поликлинику можно построить:

в районе Детской поликлиники №3 и Герценского моста;

в пер. Артельном в районе дома №18;

на пересечении Московского и Старо-Московского шоссе, ул. Паровозной.

Отметим, что в списке предложенных вариантов сенсационно появился скандальный вариант с переулком Артельным, отвергнутый жителями с самого начала. Зато два других адреса принадлежат Железнодорожному району Орла и, по идее, должны быть удобны местным жителям.

ИА «Орелград»