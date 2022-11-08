Орловская область покупает грейдеры на 270 млн рублей

Услуги финансовой аренды на поставку дорожно-строительной техники окажет АО «Сбербанк Лизинг».

На участие в электронном аукционе было подано две заявки. Итоговая цена контракта — 270 286 601 рубль 26 копеек, меньше начальной почти на 10 млн рублей.

24 грейдера передаются во временное владение и пользование с переходом в собственность после полной выплаты финансовой аренды. Срок лизинга — 24 месяца. Возможно досрочное погашение через год.

В документах закупки указано, что дорожно-строительная техника должна быть новой, не должна находиться в залоге, под арестом, не обременена правами третьих лиц. Год выпуска – 2022. Имущество передается во временное владение и пользование до 12 декабря.

Технику получит ГУП ОО «Дорожная служба». Грейдеры будут распределены в 21 дорожный участок, информировал ранее сайт облправительства.

ИА «Орелград»