Орловский Красный мост стал на два метра ближе к памятнику Ивана Грозному

8.11.2022 | 11:07 Новости, Строительство

Со стороны Заводского района мост расширен на 2,25 метров.

Красный мост расширился на 2,25 метра в сторону памятника Ивану Грозному. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Расширение моста продолжается, и уже залит бетоном второй участок монолитной плиты. Кроме того, с противоположной стороны, собраны подмостки и монтируется опалубка для консолей, которые будут залиты бетоном для начала работ по продолжению расширения моста.

Параллельно подрядчик завершил укрепление центральной опоры под мостом. В течение этой недели рабочие должны демонтировать шпунт Ларсена.

ИА «Орелград»

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