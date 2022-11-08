Пермяки получили контракт на строительство сетей в Нарышкино

ООО «Магистраль» проведет воду и газ по четырем улицам в райцентре Орловской области.

Компания единственной подала заявку на участие в электронном аукционе. Заявка признана соответствующей требованиям. Цена контракта равна начальной — 26 571 887 рублей, указано на сайте «Госзакупки«. Подрядчику предстоит построить газораспределительные сети и водопровод по улицам Молодежная и Солнечная, переулкам Березовый и Ягодный. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Магистраль» зарегистрировано в Пермском крае в 2014 году. Учредитель и генеральный директор – Виталий Щепелин. Чистая прибыль в 2021 году – 6,8 млн рублей. Численность персонала – 5.

ИА «Орелград»