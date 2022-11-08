Под Орлом чиновники выдали землю для скота, которого нет?

В споре двух фермеров и чиновников всплыли неожиданные детали.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области приняла решение об отложении рассмотрения дела, возбужденного в отношении администрации Залегощенского района. Также комиссия затребовала у участников процесса дополнительные пояснения и доказательства. Как уже рассказывал «Орелград», дело было возбуждено по признакам нарушения администрацией Залегощенского района и индивидуальным предпринимателем Федерального закона «О защите конкуренции».

Жалобу в УФАС подал глава другого крестьянско-фермерского хозяйства. Он рассказал, что, несмотря на наличие нескольких претендентов на аренду земельного участка, администрацией соответствующий аукцион проведен не был. Вместо этого чиновники изменили вид разрешенного использования спорного земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» на «для сенокошения и выпаса скота». В дальнейшем он был предоставлен в аренду ИП, ставшему ответчиком, без проведения торгов.

В своих письменных пояснениях фермер-заявитель сообщил, что семье, которой без торгов была предоставлена земля, принадлежит более 100 га земли для сенокошения и выпаса скота, которого они не имеют. А спорный участок… был засеян пшеницей. К делу уже приобщено заключение по результатам выездного обследования, проведенного Новосильским межмуниципальным отделом Управления Росреестра по Орловской области. При визуальном осмотре было установлено, что на спорном земельном участке произрастают зерновые культуры.

В рамках того же обследования были выявлены признаки нарушения, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием). Также установлено, что одним из видов деятельности предпринимателя, которому земля досталась без торгов, является выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что земельные участки используются (могут использоваться) для осуществления предпринимательской деятельности», — следует из материалов антимонопольного дела.

А должны использоваться для выпаса скота. Словом, эксперты заподозрили, что «совокупность вышеуказанных действий и обстоятельств может свидетельствовать об их направленности на обход установленной процедуры предоставления земельных участков в аренду, что ущемляет публичные интересы и нарушает законодательно установленный запрет необоснованного ограничения конкуренции». Рассмотрение дела будет продолжено в конце ноября после получения УФАС затребованной у сторон дополнительной информации.

ИА «Орелград»