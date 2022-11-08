В Орле на Привокзальной площади задержан подозрительный юноша

При проведении личного досмотра у него был обнаружен странный сверток.

В Орле транспортные полицейские задержали подозрительного молодого человека, у которого при себе находился загадочный сверток. Как уточнили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, местный житель 2000 года рождения был задержан на Привокзальной площади за совершение административного правонарушения. Далее он был доставлен в дежурную часть. Отметим, что задержан он был сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Линейного отдела МВД России на станции «Орел».

«В ходе проведения личного досмотра у молодого человека обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом, — сообщили в ведомстве. — Согласно справке об исследовании содержимое свертка является наркотическим средством – N-метилэфедроном массой 0,21 грамма. Злоумышленник, ранее неоднократно судимый, в том числе за хранение запрещенных препаратов, пояснил, что наркотическую «соль» он приобрел через тайник-закладку для личного употребления».

Дознавателем Линейного отдела МВД России на станции «Орел» в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотического средства). Впрочем, под стражу он пока не попал – на текущий момент ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

ИА «Орелград»