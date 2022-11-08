В Орле пьяные хулиганы требовали бесплатного обслуживания

Нарушители правопорядка были задержаны силовиками в трех районах Орла.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, тревожные сигналы поступили с охраняемых объектов общественного питания в Заводском, Советском и Железнодорожном районах областного центра. Они были отработаны нарядами вневедомственной охраны. Хотя о связи между собой произошедших инцидентов не сообщается, они были очень похожи друг на друга. Во всех трех случаях виновниками тревоги стали нетрезвые местные жители.

«В ночное время суток наряды Росгвардии пресекли негативные последствия хулиганских действий орловцев в круглосуточном пивбаре на Московском шоссе, развлекательном центре на Кромском шоссе и одном из кафе на улице Ломоносова, — уточнили в силовом ведомстве. — Мужчины требовали бесплатного обслуживания, употребляли в адрес персонала и окружающих нецензурную лексику, пытались вовлечь в конфликт прочих посетителей».

Силовики задержали хулиганов и передали их в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Личности ночных дебоширов уже установлены. Ими оказались жители Орла 1997, 1982 и 1976 годов рождения. Нарушение правопорядка они допустили, находясь, как говорят силовики – предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. В Росгвардии добавили, что всего в период с 31 октября по 7 ноября на территории Орловской области сотрудники вневедомственной охраны более сотни раз выезжали по тревожным сигналам. В результате были задержаны и доставлены в органы внутренних дел 14 граждан, которых подозревают в совершении различных административных правонарушений.

ИА «Орелград»