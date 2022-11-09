Мужчина получил три года за замену спортивного мотоцикла на «Урал»

9.11.2022 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Вступил в силу приговор Советского районного суда Орла о мошенничестве в крупном размере.

В декабре 2020 года мужчина разместил на популярной платформе объявление о продаже мотоцикла. КТМ SXF, которого у него не было, он оценил в 500 тысяч рублей. Скоро нашелся покупатель. Договорились о скидке. Мошенник получил 450 тысяч рублей переводом на карту. Деньгами распорядился по своему усмотрению, а покупателю организовал доставку мотоцикла «Урал» за 25 тысяч рублей.

Определяя наказание, суд учел рецидив преступления. Также не признали тяжелыми жизненными обстоятельствами материальные затруднения, которые вызваны бытовыми причинами и действиями самого подсудимого. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен возместить нанесенный преступлением ущерб.

ИА «Орелград»

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