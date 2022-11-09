Орловчанку осудили за вред, причиненный репутации «Почта Банка»

9.11.2022 | 11:08 Закон и порядок, Новости

Женщина открыла счета фиктивным клиентам.

Вступил в силу приговор районного суда Орловской области о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказалась начальник отделения почтовой связи Кромской Кромского почтамта. По просьбе знакомой она открыла два счета в «Почта Банке» без личного присутствия клиентов. Якобы сотрудники почты слишком далеко живут и им проблематично добраться до офиса в райцентре. Женщина внесла данные из предоставленных сканов документов, а подписи поставила своей рукой. Коды, пришедшие в смс «новым клиентам», ей продиктовала знакомая.

Позже выяснилось, что в отделении почтовой связи Горбуновка Кромского почтамта появились «мертвые души». Местная начальница решила закрыть два вакантных места. На должность почтальонов 3 класса она приняла двух граждан, которые фактически не носили пенсии и почту, а их зарплатой  распоряжалась по своему усмотрению.

Хотя начальник отделения почтовой связи Кромской Кромского почтамта в мошеннической схеме непосредственного участия не принимала и корысти в ее проступке не было,  действия женщины расцениваются как уголовное преступление.   Открытие расчетных счетов без согласия клиентов и их личного присутствия причинило вред деловой репутации АО «Почта Банк». Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Кроме того она лишена права заниматься деятельностью, связанной с обработкой, хранением и распоряжением охраняемой законом компьютерной информации сроком на два года.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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