Орловская клиническая больница до конца года планирует закупить аппарат КТ

Аппарат позволит проводить исследования сердца и головного мозга.

Орловская областная клиническая больница до конца 2022 года планирует осуществить закупку аппарата КТ, который позволит осуществлять исследования сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии при патологии сосудов.

По информации департамента здравоохранения, дорогостоящее оборудование также будет закуплено для онкологического диспансера и поликлиники № 3. Онкодиспансеру необходима установка дистанционной гамматерапии, а поликлинике — аппарат для остеоденситометрии.

Последний аппарат используется для определения плотности костной ткани, что требуется для раннего выявления остеопороза.

ИА «Орелград»