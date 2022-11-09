Орловская клиническая больница до конца года планирует закупить аппарат КТ

Аппарат позволит проводить исследования сердца и головного мозга.
Орловская областная клиническая больница до конца 2022 года планирует осуществить закупку аппарата КТ, который позволит осуществлять исследования сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии при патологии сосудов.
По информации департамента здравоохранения, дорогостоящее оборудование также будет закуплено для онкологического диспансера и поликлиники № 3. Онкодиспансеру необходима установка дистанционной гамматерапии, а поликлинике — аппарат для остеоденситометрии.
Последний аппарат используется для определения плотности костной ткани, что требуется для раннего выявления остеопороза.
ИА «Орелград»