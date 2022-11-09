Орловские артисты выступили перед бойцами, получившими ранения в ходе СВО

9.11.2022 | 9:49 Культура, Новости, СВО

Коллектив Орловского городского центра культуры побывал в одном из белгородских госпиталей.

Артисты из Орловского городского центра культуры навестили военнослужащих, получивших ранения в ходе Специальной военной операции и выступили перед с ними с творческой программой. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

В программу вошли патриотические песни военных лет, стихи, а также современные музыкальные произведения на тему семьи, любви, Родины, долга и чести. Выступление состоялось в одном из белгородских госпиталей.

В поездке приняли участие спикер областного парламента Леонид Музалевский и его первый зам Михаил Вдовин. Они передали бойцам 110 посылок, собранных Орловским отделением «Единой России».

«Тысячи наших парней сегодня выполняют важнейшую задачу — защищают Родину. Вы участвуете в СВО, и должны знать, что вам признательна вся Россия. Мы уверены в вас, в ребятах, которые борются с нацизмом и с внешней военной угрозой. Сегодня, как никогда, важны единство, уверенность и стойкость. Желаю вам скорейшего выздоровления! Наше дело правое! Победа будет за нами!», — обратился к военным Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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