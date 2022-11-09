Почти 25 процентов орловских организаций оказались на грани краха

Доля убыточных орловских предприятий заметно выросла.

Как уже рассказывал «Орелград», Орелстат представил оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-августе 2022 года. Согласно им, доля убыточных предприятий растет пугающими темпами. По оценкам аналитиков, за отчетный период времени в целом по Орловской области 23,1 процента организация сработали с убытком. При этом в ряде отраслей количество нерентабельных предприятий по сравнению с прошлым годом выросло.

На общем фоне заметно выделяются организации, работающие в сфере информации и связи. В 2021 году за такой же период времени убыточными оказались 60 процентов представителей указанной сферы деятельности. В 2022 году количество убыточных организаций в ней выросло уже до 80 процентов. Это наивысший результат среди всех отраслей региональной экономики. Второе место по количеству нерентабельных предприятий заняли гостиницы и сфера общественного питания – 57,1 процента представителей данного бизнеса имели убыток на начало сентября 2022 года.

Кроме того, неважно идут дела у коммунальщиков. Так, 44 процента организаций, работающих в сфере водоснабжения, оказались убыточными. Непростые времена переживают и риэлторы – 42,9 процента организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, также ушли в 2022 году в экономический минус. Ровно такая же доля нерентабельных организаций зафиксирована в сфере административной деятельности. Более 41 процента убыточных предприятий насчитывается в сфере обеспечения потребителей электроэнергией и теплом.

Но если брать ситуацию в целом, то она выглядит сравнительно неплохо. Оставшиеся три четверти орловского бизнеса не устают считать выручку. Напомним, что за отчетный период времени сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах сложился в сумме 31,057 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 210 орловских предприятий получили совокупную прибыль в размере 32,192 миллиарда рублей, а 63 предприятия сработали с убытком на сумму 1,135 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»