Почти 30 тысяч бизнесменов насчитали на Орловщине

9.11.2022 | 18:01 Новости, Экономика

Более половины из них используют упрощенную систему налогообложения.

В Орловской области по состоянию на 1 октября 2022 года насчитывалось почти 30 тысяч представителей бизнеса, из них 18 722 налогоплательщика использовали упрощенную систему налогообложения (УСН). Такие статистические сведения обнародовало региональное Управление ФНС России. Также сообщается, что в текущем году по результатам контрольных мероприятий, которые налоговики проводят в отношении всех предпринимателей и юридических лиц, дополнительно было начислено свыше 24 миллионов рублей. Показатель аналогичного периода 2021 года превзойден почти на 6 миллионов.

«От общей суммы доначислений 99 процентов приходится на камеральные проверки налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, — добавили в региональном Управлении ФНС. — Всего же за 9 месяцев текущего года, по результатам камеральных налоговых проверок и контрольно-аналитической работы в бюджет поступило более 37 миллионов рублей».

Тем временем, ФНС России напомнила бизнесу о том, что подать заявление на получение лицензии можно через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Можно представлять также заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии, прекращении лицензируемого вида деятельности и внесении изменений в реестр лицензий. Таковые направляют организации, которые занимаются организацией и проведением азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, а также производством и реализацией защищенной от подделок полиграфической продукции, уточнили налоговики.

ИА «Орелград»

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