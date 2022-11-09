В Болхове на развитие «коммуналки» потратили менее 3000 рублей

9.11.2022 | 17:08 Новости, Экономика

Власти орловского райцентра представили отчет об исполнении бюджета.

Фото Администрации Болховского района

В Орловской области власти городов и районов продолжают отчитываться об исполнении местных бюджетов по итогам 9 месяцев 2022 года. Такой отчет представила и администрация города Болхова, одного из древнейших городов Орловщины. В нем очень подробно указано, сколько средств и на какие цели было потрачено в отчетном периоде. Например, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение бюджета составило 55,6 процента — при годовом плане 13,921 миллиона рублей фактически освоено 7,743 миллиона.

Обращает на себя внимание такой показатель как расходы по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Болхова. Ее действие рассчитано на 2020-2025 годы. При плане расходов 339 тысяч рублей фактическое исполнение составило… 2,7 тысячи рублей. Исполнение плана по разделу «Коммунальное хозяйство» составило 4,4 процента — при плане 245 тысяч рублей освоено всего лишь 10,8 тысячи рублей. Впрочем, в отчете отмечается, что «финансирование разделов и статей расходов бюджета осуществлялось в целом исходя из фактического поступления доходов».

Кстати, всего казна города Болхова за 9 месяцев 2022 получила 38,534 миллиона рублей доходов. Годовой план исполнен лишь на 27,4 процента, он установлен в размере 140,764 миллиона рублей. Собственные доходы бюджета запланированы в сумме 23,975 миллиона, поступило же за 9 месяцев 14,375 миллиона рублей. Интересно, что город заработал всего 1100 рублей в качестве доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года. Еще 41,6 тысячи рублей он получил от иных штрафов, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом.

ИА «Орелград»

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