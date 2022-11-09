В Орле здание поликлиники после ремонта признали самостроем

Факт самовольной постройки стал предметом доказательства в суде.

Необычное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подал региональный департамент государственного имущества и земельных отношений, ответчиком стала администрации города Орла. Областные чиновники просили о признании права государственной собственности Орловской области на нежилое здание площадью 2740,9 квадратных метров, расположенное в Орле на улице Герцена, 21. Исковые требования были связаны с произведенной Детской поликлиникой № 3 реконструкцией спорного здания. Департамент пояснил, что оно принадлежит на праве собственности Орловской области, а у поликлиники находится на праве оперативного управления.

Как следует из представленных материалов, Орловской области на праве собственности принадлежит и земельный участок на улице Герцена, 21, площадью 3466,5 квадратных метров. Он был предоставлен поликлинике в бессрочное пользование с видом разрешенного использования — для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Спорное здание, которое стоит на этой земле, было построено в 1975 году. В 2020 году после выполненной перепланировки, переустройства и реконструкции общая площадь здания немного увеличилась и составила 2740,9 квадратных метров.

Работа была проведена большая, вплоть до возведения новых стен молочного раздаточного пункта, архива, тамбура и колясочной. В ноябре 2021 года поликлиника обратилась в областное управление градостроительства с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «реконструированного объекта капитального строительства». Однако управление отказало «ввиду непредставления проектной, разрешительной и технической документации». Собственно говоря, этот отказ и послужил поводом для обращения в суд.

Выяснилось, что у поликлиники отсутствует разрешение на строительство, а спорный объект обладает признаками самовольной постройки. При этом из заключения, выданного БТИ, следует, что выполненная перепланировка, переустройство и реконструкция не повлекли за собой потерю устойчивости и прочности здания, не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, не превышают предельные параметры разрешенного строительства. Безопасная для жизни и здоровья людей эксплуатация здания сохраняется. Коммунальные службы в своих ответах на запросы пришли к аналогичному выводу.

В результате суд пришел к выводу, что «спорный объект, по своей правовой природе являющийся самовольной постройкой, возведен на принадлежащем истцу земельном участке». Он соответствует установленным требованиям, поэтому сохранение спорного объекта не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. То есть сносить его, как это могло бы быть с какой-нибудь самовольной постройкой, например, гаражом, не будут. При этом арбитраж удовлетворил исковые требования департамента и признал право государственной собственности Орловской области на здание поликлиники в его обновленном виде.

ИА «Орелград»