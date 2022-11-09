В Орловской области установят верхний предел внешнего долга

Внешний долг в валюте «висит» на регионе уже два десятилетия.

В Орловской области одновременно с законом о бюджете будет утверждена программа государственных внутренних и внешних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Правительству Орловской области в пределах данной программы будет разрешено принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам проведенных торгов. Основные параметры уже известны, хотя до конца текущего года они еще могут быть скорректированы.

Согласно актуальному проекту документа, предлагается установить верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области на 1 января 2024 года в сумме 20,285 миллиарда рублей, при этом абсолютно не предполагается существование на отчетную дату задолженности по государственным гарантиям Орловской области. Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2025 года предлагается установить в сумме 19,933 миллиарда рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 19,467 миллиарда. Как видно из этих цифр, власти региона считают, что долг будет сокращаться, но понятно, что сбросить с себя долговое бремя Орловщине в обозримый период времени не удастся.

Верхний предел государственного внешнего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года предполагается установить в сумме 40,411 миллионов евро, или 1,786 миллиарда рублей. Напомним, валютный долг образовался у региона около двух десятилетий назад, когда, по сути, провалился нашумевший проект «Пшеница-2000». Верхний предел внешнего государственного долга на 1 января 2025 года будет установлен в сумме 36,993 миллиона евро, или 1,635 миллиарду рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 33,574 миллиона евро, или 1,484 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»