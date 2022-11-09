В президентском Совете по правам человека заподозрили Клычкова в «коррупционных проявлениях»

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по правам человека, обратился в органы по поводу губернаторского «Генезиса».

Кирилл Кабанов, возглавляющий Национальный антикоррупционный комитет и входящий в президентский Совет по правам человека, заподозрил коррупционные проявления в действиях губернатора Андрея Клычкова, о чем уведомил федеральные надзорные органы.

Заявления Клычкова о бесполезности денежных выплат для мобилизованных и призывы самостоятельно закупать обмундирование, если кому-то что-то не нравится, наделали шума в Москве. Тем более — на фоне требования Президента Путина обеспечить военных всем необходимым.

Кабанов обращает внимание на то, что орловский губернатор призывает военных брать некачественные вещи или покупать качественные, но за свой счет, но сам, при этом, не отказывается от элитных подарков.

«Сам губернатор не стесняется принимать в своих интересах подношения в виде авто класса люкс от заинтересованного бизнеса, который работает с бюджетными деньгами региона. Хотя казалось бы по принципу, высказанному им же в отношении мобилизованных, не устраивает нынешняя служебная машина, купи себе сам такую, какую хочешь в соответствии с собственным пониманием комфорта и чтобы не было «порой страшно ехать в командировку». Элитную квартиру в Москве смог же купить», — написал в своем телеграм-канале Кабанов.

ИА «Орелград»