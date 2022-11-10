Андрей Клычков отправится к мобилизованным с вопросами и запасом рюкзаков

Глава Орловской области предположил, что скандально известный синий рюкзак был «не наш».

Губернатор Андрей Клычков не смог признать возможные недочеты в закупке вещей для мобилизованных и предположил, что некачественный синий рюкзак, продемонстрированный орловскими военнослужащими, был «не наш».

В ближайшую субботу глава региона планирует отправиться в Смоленск и на месте поговорить с военными. Также он возьмет с собой запас рюкзаков, чтобы в случае необходимости произвести замену для тех, кто в этом нуждается.

Ранее мобилизованные записали видеозаписи, на которых продемонстрировали качество помощи, оказанной орловскими властями вместо денежных выплат. На них были представлены синий рюкзак, рвущийся без всяких усилий и нож, гнущийся при попытке открыть консервную банку.

ИА «Орелград»