Оборот орловских оптовиков рухнул почти на 30 процентов

Розничная торговля также сбавила оборот по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области по итогам января-сентября 2022 года оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 177,6 миллиарда рублей, что составляет всего лишь 72,8 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 35,3 процента оборота оптовой торговли. Такие данные приводит Орелстат. Как подметили статистики, в секторе розничной торговли дела обстоят чуть лучше, однако отрасль тоже минусует.

«Оборот розничной торговли сложился в сумме 132,1 миллиарда рублей, или 97,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, — следует из информации Орелстата. — Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на сумму 63,3 миллиарда рублей (47,9 процента от общего объема оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 68,8 миллиарда рублей (52,1 процента)».

Статистики также подсчитали, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,7 процента, а второй, наоборот, уменьшилась на 7,6 процента. Иными словами, продуктов питания орловцы в 2022 году покупают больше, чем годом ранее, предпочитая такие покупки приобретению непродовольственных товаров. При этом оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил в текущем году 3,5 миллиарда рублей, или 88,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2021 года.

ИА «Орелград»