Орловские чиновники сдадут в аренду ветхое имущество за 1 рубль

Соответствующие правила придумали региональные власти.

Правительство региона утвердило положение об особенностях предоставления в аренду отдельного государственного имущества Орловской области, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта, реконструкции либо проведения иных работ. Речь идет о механизме льготной аренды для представителей малого и среднего предпринимательства и организаций (МСП), образующих инфраструктуру поддержки МСП.

По сути, приняты правила сдачи в аренду по льготным ставкам имущества, которое, мягко говоря, обветшало. Отнесение к такому имуществу будет осуществляться на основании документов о результатах проведения контрольных мероприятий за сохранностью и целевым использованием государственного имущества. Кстати, соответствующий перечень областные власти обещают публиковать в открытом доступе в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Перечень должен содержать следующие сведения: для зданий, помещений, сооружений – вид (здание/помещение/сооружение), наименование, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая площадь (для зданий, помещений), протяженность (для сооружений), целевое назначение; для транспорта – марка, тип, год выпуска, идентификационный номер (VIN); для иного движимого имущества – его идентифицирующие признаки. Также в него должны быть включены сведения о техническом состоянии государственного имущества, то есть должна стоять пометка, требует ли оно проведения капитального ремонта, реконструкции либо иных работ.

Представителям МСП имущество, включенное в перечень, будет предоставляться в аренду по результатам торгов или по их заявлениям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции». Судя по новым правилам, арендовать его на тех же условиях смогут и самозанятые — физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Основным условием для льготной аренды будет обязательство арендатора «по проведению соответствующих восстановительных работ для приведения государственного имущества в пригодное для эксплуатации состояние».

Сроки проведения восстановительных работ установлены следующие: для проведения текущего ремонта – не более одного года со дня заключения договора аренды; для капитального ремонта – не более двух лет со дня заключения договора аренды; для реконструкции – не более трех лет со дня заключения договора аренды. Самое главное — размер ежемесячной арендной платы на период проведения восстановительных работ устанавливается на льготных условиях и составляет 1 рубль за единицу государственного имущества.

ИА «Орелград»