Орловский музей изобразительных искусств приостановил посещение экспозиций

Зданию требуется ремонт фасада.

Начиная с 7 ноября Музей изобразительных искусств временно приостановил посещение экспозиций. Информация об этом опубликована на сайте учреждения.

Здание музея ожидает ремонтно-реставрационные работы, в результате чего обновится фасад. На эти цели, а также на замену оконных блоков, из бюджета было выделено порядка 14 миллионов.

Также, по информации пресс-службы губернатора, в музее проводятся работы по обследованию строительных конструкций. О возобновлении приема посетителей будет объявлено дополнительно.

Работы проводит компания «СпецСтройРеконструкция». Ожидается, что они закончат к концу года.

ИА «Орелград», фото Музей изобразительных искусств