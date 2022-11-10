Прокуратура предложила антикоррупционный механизм

Способ предотвращения конфликта интересов предложен орловским служащим.

На рассмотрение Окружного Совета народных депутатов поступил проект положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Орловском муниципальном округе, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Разработано оно по предложению местной прокуратуры. По сути, вводится новый антикоррупционный механизм. Предыдущие постановления, принятые еще в Орловском районе, будут отменены.

Согласно проекту документа, под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) чиновника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Иными словами, так классифицируется возможность получения доходов в виде денег или имущества, в том числе имущественных прав. Это могут быть и результаты выполненных работ или каких-либо услуг, которые несут выгоду лично чиновнику или его близким родственникам (родителям, супругам, детям, братьям, сестрам и т.д.), а также связанным с ним организациям.

Чиновники будут обязаны не только сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, но и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Сообщение должно подаваться в письменной форме в комиссию по противодействию коррупции Орловского окружного Совета — не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда чиновнику стало об этом известно. Комиссия вправе принять одно из следующих решений: признать, что конфликт интересов отсутствует; признать, что личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; признать, что автором уведомления не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. В случае принятия решения о наличии признаков конфликта интересов комиссия обязана принять и соответствующие меры вплоть до направления документов для рассмотрения на ближайшем заседании Орловского окружного Совета народных депутатов в соответствии с регламентом.

ИА «Орелград»