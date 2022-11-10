В Мценске задержали хулигана, выпивавшего прямо в магазине

Мужчина, разменявший шестой десяток лет, грубо вел себя в супермаркете.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, в Мценске наряд вневедомственной охраны отработал тревожный сигнал, который поступил с охраняемого объекта торговли. Речь идет о сетевом супермаркете, расположенном в 1-ом микрорайоне Мценска. Прибывшие на место происшествия силовики задержали гражданина 1969 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. На месте было установлено, что мужчина прошел в торговый зал, взял со стеллажа алкоголь и употребил его прямо в магазине.

«Посетитель сетевого супермаркета не оплатил алкогольные напитки на кассе, употребил их в торговом зале, сопровождая противоправные действия нецензурными выражениями в адрес окружающих и персонала объекта, — так описали ситуацию в пресс-службе региональной Росгвардии. — Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного амчанина в отдел полиции».

В силовом ведомстве добавили, что только в Мценском районе вневедомственная охрана обеспечивает безопасность 237 объектов. Более половины из них – это учреждения образования, здравоохранения и коммерческие организации. Примечательно, что под охраной Росгвардии находятся и около 70 частных домовладений и мест хранения имущества граждан. В этом году правоохранители уже свыше 300 раз выезжали по тревожным сигналам, предотвратив 18 нарушений административного и уголовного законодательства.

Что касается региональной статистики, то в период с 1 по 7 ноября, по данным Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны отработали свыше 100 тревожных сигналов. Они пресекли ряд имущественных хищений на охраняемых объектах торговли, нарушений правопорядка в общественных местах и развлекательных заведениях. Силовики за это время задержали и передали в органы внутренних дел 14 местных жителей, подозреваемых в различных нарушениях административного законодательства. Например, в сетевом гипермаркете на Кромском шоссе в Орле был задержан орловец 1950 года рождения, не оплативший товары на кассе. Аналогичные инциденты произошли еще в нескольких торговых заведениях Северного и Железнодорожного районов Орла, где граждане также попытались скрыть от оплаты продукты питания и алкогольные напитки, но были задержаны.

ИА «Орелград»