В Орле лейтенант УФСИН получил шесть с половиной лет за должностные преступления

10.11.2022 | 15:03 Закон и порядок, Новости

Сотрудник УФСИН, контролирующий осужденных, брал взятки и манипулировал отчетностью.

Бывший лейтенант внутренней службы из УФСИН получил реальный тюремный срок за преступления, совершенные на службе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Работая инспектором уголовно-исполнительной инспекции УФСИН в Железнодорожном районе Орла, мужчина по долгу службы должен был осуществлять контроль за за исполнением осужденными наказания в виде обязательных работ. Как оказалось, делал это не без личной выгоды.

Так, в конце 2019 года он получил ряд небольших взяток за освобождение осужденных от работ. Для осуществления преступного замысла инспектор манипулировал с документами и предоставлял ложные сведения.

Аналогично он поступал когда потребовалось убрать мусор в собственном учреждении. Работали осужденные в здании инспекции, но по бумагам они находились в «Спецавтобазе».

В общей сложности мужчине предъявили два эпизода по статье «превышение должностных полномочий», четыре — по статье «злоупотребление должностными полномочиями» и два — по статье «получение взятки».

Приговор суда оказался неожиданно суров. Бывшего инспектора не только лишили звания, но и приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИА «Орелград»

 

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