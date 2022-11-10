В Орловской области начались единоразовые выплаты семьям мобилизованных

Под давлением общественности областные власти согласись выплатить по 50 тысяч рублей каждой семье мобилизованных резервистов.

Семьи военнослужащих, мобилизованных в Орловской области, начали получать единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе общения с орловцами в соцсетях.

Первые выплаты получили клиенты ВТБ и ПСБ. А с сегодняшнего дня денежную поддержку начнут получать клиенты Сбербанка.

«Предоставление единовременной денежной выплаты производится в беззаявительном порядке. Финансирование расходов, связанных с единовременной денежной выплатой, осуществляется за счет средств областного бюджета. Указанные денежные средства перечисляются платежным поручением на расчетный счет, открытый мобилизованным гражданином», — уточнили в пресс-службе губернатора.

Ранее Андрей Клычков категорически отказывался утверждать региональные выплаты, выдвигая этому объяснения, удивившие общественность. Но уже после окончания частичной мобилизации решение было резко изменено, и руководство Орловской области согласилось на выплату 50 тысяч рублей. Отметим, что в соседней Брянской области власти оперативно объявили о выплате 200 тысяч каждому мобилизованному. В большинстве других регионов аналогичная помощь составила от 100 до 125 тысяч.

ИА «Орелград»