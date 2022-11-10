Зарплаты орловских чиновников проиндексируют

Размеры месячных окладов обещают повысить через один год.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении одобрил проект закона о региональном бюджете на предстоящий трехлетний период. В документе приводится детальная роспись доходных и расходных частей. Не забыты в нем и государственные служащие. В частности, в законе будет предусмотрена индексация с 1 октября 2023 года размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Орловской области.

Индексация произойдет в соответствии с замещаемыми ими должностями и в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Орловской области. В актуальной версии проекта о бюджете сказано, что оклады чиновников будут проиндексированы на уровень инфляции, который прогнозируется в размере 5,5 процента. По данным Орелстата, в настоящий момент средняя заработная плата работников сферы государственного управления в Орловской области составляет 49 279 рублей.

По уровню оплаты своего труда чиновники стоят на третьем месте после финансистов и работников агропромышленного сектора, которые зарабатывают в среднем по 63 249 и 56 149 рублей в месяц соответственно. Нельзя не отметить и тот факт, что текущий реальный уровень инфляции заметно превышает тот уровень инфляции, на который чиновникам через год обещают проиндексировать зарплаты. Так, по данным Орелстата, с начала года цены и тарифы на товары и услуги на потребительском рынке Орловской области выросли на 11,2 процента. Только за сентябрь по сравнению с предыдущим месяцем они повысились на 0,3 процента. Но в будущем году все может измениться к лучшему.

ИА «Орелград»