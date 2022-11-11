Детские лагеря под Орлом отремонтируют и обезопасят

В регионе утверждена программа по развитию баз отдыха детей.

Правительство Орловской области утвердило региональную программу «Улучшение материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления на 2023-2027 годы». Финансироваться она будет за счет средств бюджета Орловской области. Объем финансирования будет уточняться ежегодно с учетом потребностей. На данный момент запланировано выделение 14,6 миллиона рублей. Программа преследует несколько целей, в том числе увеличение доли занятых мест от планового количества мест в загородных оздоровительных учреждениях.

Также мероприятиями запланировано проведение ткущего и капитального ремонта в организациях отдыха детей. Важный момент – будет увеличена доля организаций, соответствующих современным требованиям не только в сфере санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, но и с точки зрения их антитеррористической защищенности. Также власти планируют увеличить число детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях.

«Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики Орловской области, — говорится в преамбуле программы. — Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей. Тревожным фактором является ухудшение состояния здоровья современного ребенка, увеличение количества социально незащищенных категорий детей».

Авторы пишут, что экологически благоприятные условия, соблюдение режима, полноценное питание, интересный и содержательный досуг позволяют считать загородные оздоровительные лагеря одной из лучших форм отдыха и оздоровления детей. Вместе с тем полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без качественной подготовки и содержания материально-технической базы учреждений.

В 2022 году была организована работа пяти загородных оздоровительных лагерей. Власти признают, что эти организации нуждаются в существенном обновлении материальной базы и что ежегодно в них проводится лишь частичный текущий ремонт, в то время как необходима реконструкция не соответствующих современным требованиям корпусов, пищеблоков и медицинских пунктов. К слову, в 2021 году на текущий ремонт оздоровительных организаций департаментом образования Орловской области были выделены 6,8 миллиона рублей.

«Для приведения базы оздоровительных организаций в состояние, полностью отвечающее требованиям современного санитарного и противопожарного законодательства, этих средств было недостаточно, — считают власти. — Материально-техническая база данных учреждений, построенных в период 1950-1970 годов, нуждается в существенной модернизации и обновлении. Инвентаризация и паспортизация оздоровительных организаций, расположенных на территории региона, выявила ряд проблем: требуются замена периметрального ограждения, ремонт очистных сооружений, ремонт крыш, замена оконных и дверных блоков, обновление мебели в спальных корпусах и пищеблоках, приобретение спортивного и игрового оборудования».

Также авторы программы считают, что решение выявленных проблем не ограничивается рамками планового периода, требует пролонгированного поддержания безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей, объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям, координации действий. Все это потребовало применения программно-целевого метода и разработки региональной программы.

ИА «Орелград»