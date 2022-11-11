Два десятка орловских чиновников попались на недостоверных сведениях о доходах

11.11.2022 | 18:12 Закон и порядок, Новости

Недостоверные сведения задекларировали 19 должностных лиц администрации Свердловского района.

Сразу 19 чиновников из Свердловского района Орловской области попались на занижении сумм полученных доходов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Манипуляции с отчетностью затронули сведения о размере полученных доходов, открытых счетов в банках и иных кредитных организациях, принадлежащем им недвижимом имуществе и транспортных средствах, находящихся в пользовании жилых помещениях.

Виктор Рожков, глава администрации Свердловского района, получил представление, а его подчиненных привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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