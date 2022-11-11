Губернатор велел продать Дом ветеранов вместе с моргом

Здания, помещения и земля будут выставлены на электронные торги.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о приватизации государственного имущества Орловской области. Оно будет продано путем электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Список приватизируемого имущества и начальные цены на него глава региона также уже утвердил. Стоимость лотов, как следует из распоряжения, была определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, подготовленных независимыми экспертами. Всего перечень насчитывает 12 лотов.

Интересно, что под №12 в него включено имущество, находящееся по адресу: Ливенский район, Здоровецкое сельское поселение, деревня Зубцово, ул. Вишневая, д. 13. Согласно открытым данным, по указанному адресу зарегистрирован Здоровецкий дом ветеранов, рассчитанный максимум на 32 места. Он был открыт для оказания услуг временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, инвалидов 1 и 2 групп (старше 18 лет), полностью или частично сохранивших способность к самообслуживанию и свободному передвижению и временно нуждающихся в уходе, бытовом и социально-медицинском обслуживании, реабилитационных услугах).

Согласно распоряжению губернатора, начальная цена лота установлена в размере 12,725 миллиона рублей. За эту цену покупателям будет предложено приобрести земельный участок общей площадью 18 976 квадратных метров с расположенными на нем объектами недвижимого имущества. Речь идет о двух зданиях спальных корпусов, здании Здоровецкого отделения реабилитации, здании прачечной-морга, материальном складе, гараже и котельной.

Организовать торги Клычков поручил питерскому акционерному обществу «Российский аукционный дом». Напомним, что данная организация в соответствии с распоряжением правительства региона от 13 апреля 2021 года осуществляет функции организатора продажи приватизируемого государственного имущества Орловской области. Выручка от продажи пойдет в казну области, но покупатель также будет обязан перечислить вознаграждение организатору торгов.

ИА «Орелград»