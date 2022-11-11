Малоархангельский район Орловской области собрал гуманитарный груз для участников СВО

11.11.2022 | 11:03 Новости, СВО

В преддверие зимы в посылку вошли печки-буржуйки.

Малоархангельский район Орловской области собрал четыре тонны гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В посылку вошли печки-буржуйки, жизненно необходимые, учитывая смену времени года. Также малоархангельцы собрали медикаменты, продукты питания, батарейки, квадракоптер и вещи.

Глава района Петр Матвейчук лично отправился сопровождать груз и завтра передаст их военнослужащим.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования