Малоархангельский район Орловской области собрал гуманитарный груз для участников СВО

В преддверие зимы в посылку вошли печки-буржуйки.

Малоархангельский район Орловской области собрал четыре тонны гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В посылку вошли печки-буржуйки, жизненно необходимые, учитывая смену времени года. Также малоархангельцы собрали медикаменты, продукты питания, батарейки, квадракоптер и вещи.

Глава района Петр Матвейчук лично отправился сопровождать груз и завтра передаст их военнослужащим.

ИА «Орелград»