Малоархангельский район Орловской области собрал гуманитарный груз для участников СВО

В преддверие зимы в посылку вошли печки-буржуйки.
Малоархангельский район Орловской области собрал четыре тонны гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
В посылку вошли печки-буржуйки, жизненно необходимые, учитывая смену времени года. Также малоархангельцы собрали медикаменты, продукты питания, батарейки, квадракоптер и вещи.
Глава района Петр Матвейчук лично отправился сопровождать груз и завтра передаст их военнослужащим.
ИА «Орелград»