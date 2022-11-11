Мэрия потратит несколько миллионов рублей на новогоднее украшение Орла

Ранее обсуждалась возможная отмена гуляний.

Орловская мэрия потратит порядка трех с половиной миллионов рублей на новогоднее украшение города. Это следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчикам предстоит выполнить монтаж и демонтаж новогодних украшений. Также в Орле будет установлено и украшено шесть елок и несколько композиций из лапника. Таким образом, празднование Нового года в Орле отменено не будет.

Тема отмены праздничных гуляний появилась после Дня города в Москве. На фоне шокирующих новостей, поступавших из Харьковской области, общественность негативно отреагировала на дорогостоящие и шумные московские гуляния. После этого целый ряд городов воздержался от празднования своих городских праздников, а сэкономленные средства были отправлены на поддержку участников СВО.

Аналогичный подход ожидался многими и в отношении новогодних гуляний. Однако, губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил против таких идей, заметив, что дети и семьи мобилизованных имеют право на праздник. Кроме того, новогодний бюджет Орла традиционно скромен, поэтому расходование этих сумм на праздник вряд ли может вызвать недовольство граждан.

ИА «Орелград»