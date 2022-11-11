Муниципальный заказчик проиграл суд на миллион

Подрядчик отсудил у чиновников невыплаченную по договору сумму.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Доринвест» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» о взыскании 1,35 миллиона рублей. Первоначально это был иск к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Но этого учреждения уже нет, а его правопреемником, в том числе в процессуальных делах, является МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Поэтому в процессе была произведена замена ответчика.

По делу судом было установлено, что в сентябре 2021 года между «Доринвестом» и МКУ «УКХ г. Орла» был заключен муниципальный контракт на монтаж недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 84 по Карачевскому шоссе в Орле. Там расположен один из самых аварийно-опасных участков дорог в городе. Цена контракта составила 808,1 тысячи рублей. Подрядчик полностью выполнил свои обязательства, что подтверждается соответствующими актами.

Работы были оплачены лишь частично. Как указал истец, задолженность ответчика по данному контракту составила более 340 тысяч рублей. Впоследствии стороны заключили еще несколько подобных контрактов, по которым у муниципального заказчика тоже образовались долги перед подрядчиком. Изучив представленные сторонами доводы и материалы, суд принял сторону истца и постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» задолженность в сумме 1,352 миллиона рублей, в состав которой включены и пени за просрочку.

ИА «Орелград»