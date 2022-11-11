Объемы строительства на Орловщине выросли на треть

В регионе уже введено в строй более 310 тысяч «квадратов».

В Орловской области объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2022 года составил 23,215 миллиарда рублей. Это на 41,7 процента в действующих ценах и на 26,3 процента в сопоставимых ценах выше уровня января-сентября 2021 года. При этом жилья в текущем году, по данным Орелстата, введено 311,4 тысячи квадратных метров, или 130,6 процента к январю-сентябрю предыдущего года.

Как подсчитали аналитики, 161,6 тысячи жилых «квадратов» в текущем году взвели индивидуальные застройщики. То есть речь в данном случае идет о частных домах. При этом простые граждане снизили активность. Они построили 8,1 процента жилья меньше, чем годом ранее. Это означает, что свою деятельность активизировали организации-застройщики. Отметим также, что самым ударным стал третий квартал 2022 года, в течение которого в эксплуатацию было введено 133 тысячи квадратных метров жилья.

В целом в этом году в Орловской области построено уже 1067 жилых зданий. Из них организации возвели 31 здание, а частные застройщики – 1036 индивидуальных домов. Общий строительный объем возведенных жилых зданий составил 1,39 миллиона кубометров. Также в регионе за три прошедших квартала было построено 284 нежилых зданий общим строительным объемом 2,07 миллиона кубометров. Их общая площадь составляет 320,4 тысяч квадратных метров. Больше всего таких зданий было возведено для сельскохозяйственных нужд – 251. Также возведено по семь здания коммерческого и промышленного назначения и пять административных сооружений.

ИА «Орелград»