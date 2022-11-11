Орловцам не удалось отстоять каштаны на Пионерской, деревья спилены

11.11.2022 | 12:17 Новости, Общество

Ранее прокуратура по требованию общественности пыталась «отбить» здоровые деревья. Но суд встал на сторону чиновников.

Несмотря на сопротивление общественности и вмешательство прокурора Орловской области Алексея Тимошина, чиновникам все же удалось вырубить каштаны на улице Пионерская. Об этом сообщила одна из жительниц Орла, разместившая в социальных сетях фотографии с Пионерской.

Напомним, надзорное ведомство встало на сторону жителей, возмущенных массовой вырубкой орловских зеленых насаждений и заявило о недостоверности сведений о «больных и аварийных» деревьях на Пионерской. Примерно две трети деревьев тогда удалось отстоять.

Однако, разбирательство продолжилось в Советской районном суде, который признал вырубку законной.

«Деревья живые, никому столько лет не мешали. Пешеходная зона превращается в плац- стоянку. Скоро мороз, снег, темно на улице, когда этот обьект будут сдавать- Пионерскую. Не просто эта улица названа пионерской. Обидно за наших родителей, бабушек, дедушек, которые высаживали растения, создавали уют, дорога к парку превращается в пустыню», — высказала мнение многих людей одна из женщин.

В ответ администрация города Орла в очередной раз заявила, что на Пионерской «велась вырубка аварийных, сухостойных и больных деревьев, а также деревьев, произрастающих с нарушением СНиП».

ИА «Орелград», фото «Граждане Орла»

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