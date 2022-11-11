Орловский промсектор отгрузил продукции на 156 миллиардов

Аналитики подсчитали объемы производства в Орловской области.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-сентябрь 2022 года составил 92 процента по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Такие данные приводит Орелстат. Индекс в сфере обрабатывающих производств составил 89,6 процента. Между тем, правительство региона в своем ежемесячном статистическом бюллетене отмечает: объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за отчетный период времени сложился в сумме 156,7 миллиарда рублей. Данный показатель на 21,4 процента превосходит уровень января-сентября 2021 года.

При этом в сфере обрабатывающих производств объем отгруженной собственной продукции составил 141 миллиард рублей, или 124 процента к показателю годичной давности. В сфере добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства составил 96,4 процента, то есть отрасль сработала хуже, чем в прошлом году. При этом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 227,2 миллиона рублей. В действующих ценах это почти на 30 процентов больше, чем в 2021 году.

В агропромышленном секторе Орловской области, по предварительным данным, в январе-сентябре 2022 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 89,9 миллиарда рублей. Это на 14,6 процента в действующих ценах и на 6,8 процента в сопоставимой оценке выше уровня января-сентября 2021 года. Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2022 года составил 23,21 миллиарда рублей, или 141,7 процента в действующих ценах и 126,3 процента в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2021 года. Так, жилья введено 311,4 тысячи квадратных метров, или 130,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

ИА «Орелград»