Стоимость модернизации Орловского ТТП составляет три миллиарда рублей

11.11.2022 | 16:26 Новости, Экономика

Подстанции работают с 1963 года и ни разу не модернизировались.

Модернизация сетей, необходимая Орловскому Трамвайно-троллейбусному предприятию, может обойтись в три миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на Ольгу Гаголкину, инженера энергослужбы группы тяговые подстанции МУП ТТП.

Вчера, 10 ноября, депутатская рабочая группа по вопросам стабилизации финансово-экономической деятельности МУП ТТП провела выездное совещание на предприятии. В ходе совещания стали известны интересные факты.

Например, подстанции ТТП работают с 1963 года и до сих пор ни разу не модернизировались. В Орле до сих пор используются масляные выключатели, которые в современном мире даже не производятся.

Не идет на пользу предприятию и отсутствие электролаборатории, а также специалистов. Маленькие зарплаты не притягивают молодежь, а опытные работники постепенно уходят на пенсию.

Первое заседание рабочей группы по вопросам стабилизации финансово-экономической деятельности МУП ТТП состоялось 8 ноября. Возглавляет группу зампред горсовета Владимир Негин.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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