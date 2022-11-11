Стоимость модернизации Орловского ТТП составляет три миллиарда рублей

Подстанции работают с 1963 года и ни разу не модернизировались.

Модернизация сетей, необходимая Орловскому Трамвайно-троллейбусному предприятию, может обойтись в три миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на Ольгу Гаголкину, инженера энергослужбы группы тяговые подстанции МУП ТТП.

Вчера, 10 ноября, депутатская рабочая группа по вопросам стабилизации финансово-экономической деятельности МУП ТТП провела выездное совещание на предприятии. В ходе совещания стали известны интересные факты.

Например, подстанции ТТП работают с 1963 года и до сих пор ни разу не модернизировались. В Орле до сих пор используются масляные выключатели, которые в современном мире даже не производятся.

Не идет на пользу предприятию и отсутствие электролаборатории, а также специалистов. Маленькие зарплаты не притягивают молодежь, а опытные работники постепенно уходят на пенсию.

Первое заседание рабочей группы по вопросам стабилизации финансово-экономической деятельности МУП ТТП состоялось 8 ноября. Возглавляет группу зампред горсовета Владимир Негин.

ИА «Орелград»