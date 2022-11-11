Тысячи орловцев узнали о своих долгах по смс

Информацию о задолженности им присылают налоговики.

В Орловской области до 11,3 тысячи человек выросло количество налогоплательщиков, которые получают информацию о своей задолженности от налоговых органов. Только за октябрь эта цифра увеличилась более чем на 3,3 тысячи человек. Такие данные обнародовала пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве отмечают, что данная услуга становится все более популярной из-за своего удобства. Информация о задолженности направляется абонентам один раз в квартал, а в случае отсутствия долгов информирование не проводится.

«Налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную возможность оперативно получать информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством смс-сообщений или сообщений на электронную почту, — уточнили по этому поводу в областном УФНС. – Предоставив свое согласие на такое информирование, налогоплательщик получает возможность контролировать актуальное состояние расчетов. Более того, подписка на услугу позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений».

Специалисты подчеркивают, что никто никому такую услугу не навязывает. Гражданин сам должен выразить желание ее получать. Для этого надо прийти в налоговую инспекцию по месту жительства или в любой другой налоговый орган, причем можно прислать и своего официального представителя. Для тех, у кого нет такой возможности, предусмотрен еще более комфортный способ: заявить свое согласие на получение «долговых писем» можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого надо открыть такой кабинет на сайте налоговой службы. Кроме того, согласие можно направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

ИА «Орелград»