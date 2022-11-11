В Орле директора директора Фонда пожарной безопасности признали мошенницей и взяточницей

11.11.2022 | 15:03 Закон и порядок, Новости

Советский районный суд разбирался в обстоятельствах деятельности «Фонда пожарной безопасности».

Советский районный суд крупно оштрафовал директора «Фонда пожарной безопасности», которая занималась мошенничеством, подделывала документы и давала взятки госслужащим.

«В 2018 г. осужденная вводила в заблуждение обратившихся в возглавляемую ею организацию представителей юридических лиц относительно возможности предоставления услуги по обучению граждан с целью выдачи им соответствующих удостоверений о повышении квалификации по конкретным направлениям.

В целях придания видимости законности своих действий осужденная предоставляла организациям счета на оплату и договоры, содержащие недостоверные сведения об исполнении услуги по обучению», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На самом деле, удостоверения, напечатанные в типографии, содержали недостоверные сведения о якобы пройденном обучении. Это принесло мошеннице более 200 тысяч рублей.

Кроме того, осужденная давала взятки двум высокопоставленным сотрудникам МЧС за изготовление и регистрацию в сокращенные сроки декларации пожарной безопасности в отношении зданий, принадлежащих ее клиентам.

Суд признал женщину виновной в восьми эпизодах преступной деятельности и назначил ей штраф в размере 1,3 млн рублей. При этом, на ее имущество был наложен арест. Ранее на два миллиона рублей был оштрафован возглавляемый ей Фонд, а также привлечены к уголовной ответственности лица, получившие взятки.

ИА «Орелград»

 

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