В Орле проведут два пробных экзамена по математике

Выпускникам дадут возможность потренироваться в сдаче ЕГЭ.

В Орловской области в течение двух дней пройдет региональная тренировка ЕГЭ. Пробный экзамен по математике базового уровня будет проведен 15 ноября, по математике профильного уровня – 16 ноября 2022 года. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. В учреждении отметили, что это хорошая возможность для выпускников не только оценить уровень своих знаний перед настоящим экзаменом, но и познакомиться с заданиями.

Кроме того, выпускники смогут оценить и приспособиться к нюансам проведения аттестации: временным рамкам, особенностям заполнения бланков и правилам поведения, что тоже очень важно. В Центре также добавили, что пробный экзамен будет проведен на базе образовательных организаций, в которых обучаются выпускники. А пробные задания будут аналогичны демонстрационным вариантам так называемых контрольных измерительных материалов 2023 года. Экзаменационные работы в данном случае проверят школьные учителя, у которых будет время для того, чтобы провести вместе со своими учениками «работу над ошибками».

«Проведение пробного ЕГЭ в два дня дает возможность одиннадцатиклассникам написать экзамен по математике как базового, так и профильного уровня, что позволит им сделать правильный выбор уровня ЕГЭ по математике при подаче заявления на участие в госэкзаменах», – так такой комментарий дал директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.

Напомним, ранее был опубликован проект расписания ЕГЭ в 2023 году. Он пройдет в три этапа: досрочный период – с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля, дополнительный период – с 6 по 19 сентября. Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Затем пройдут экзамены по обязательным предметам: по русскому языку – 29 мая, по математике базового и профильного уровней – 1 июня. Как и в прошлые годы, для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам и по информатике и ИКТ проектом расписания предусмотрено по два дня: раздел «Говорение» планируется провести 16 и 17 июня, КЕГЭ – 19 и 20 июня. Завершится экзаменационная кампания основного периода 1 июля резервным днем по всем учебным предметам.

ИА «Орелград»