В Орле рассмотрели 19-е дело о хищении денег с карты

Очередной обвинительный приговор вынесен в отношении местного жителя.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, в текущем году в период с января по ноябрь в производстве находилось 27 уголовных дел в отношении обвиняемых в совершении хищений денежных средств с банковской карты. Ответственность за такое преступление предусмотрена частью 3 статьи 158 УК РФ. По состоянию на 1 ноября было окончено 19 уголовных дел, из которых по 11-ти виновным было назначено наказание в виде штрафов, по двум делам – в виде лишения свободы на определенный срок. Пять дел переданы для рассмотрения по территориальной подсудности в другие суды, а одно прекращено в связи со смертью обвиняемого.

В качестве примера в суде привели очередной процесс, в рамках которого в отношении жителя Орла был вынесен обвинительный приговор. Из материалов дела следует, что в июне 2022 года, проходя по одной из улиц областного центра, мужчина нашел оброненную кем-то банковскую карту. Вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию или банк, орловец решил использовать ее для своих личных нужд. Чужой картой он оплатил сделанные им в нескольких магазинах покупки. В результате владельцу карты был причинен материальный ущерб на общую сумму 3488 рублей.

«Данное уголовное дело слушалось в общем порядке судебного разбирательства, — пояснили в пресс-службе районного суда. — В судебном заседании он полностью признал себя виновным. Судом постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей». Кстати, подобные преступления относятся к категории тяжких, за них предусмотрено наказание от штрафа в 100 000 рублей и выше до лишения свободы на срок до 6 лет. В данном случае при назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения преступления. В настоящее время приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»