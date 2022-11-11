В Орле у самого проблемного светофора планируют автомойку

Проходят публичные слушания по согласованию объекта по Карачевскому шоссе, рядом с первым светофором на въезде в город.

Здесь регулярно собираются пробки до ближайшего населенного пункта – Образцово, иногда больше. Виной тому ширина дороги.

Участок площадью 1 319 кв. м по Карачевскому шоссе, условно обозначенный 110 б, некоторое время назад был оврагом. Находится между заправкой и въездом в микрорайон. Ранее управление градостроительства отказало в предоставлении разрешения Рыбакову А.И. и Федотову Э.В. на условно разрешенный вид использования «объекты обслуживания автотранспорта». Согласно схеме планировочной организации, необходимо получение разрешения на отклонение от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны – 3,5 м (нормируемый показатель для зоны О-1 – 6 м). Для устранения помехи и проводят публичные слушания.

Мнения горожан принимают до 17 ноября. Можно высказаться как в письменной, так и в устной форме. В первом случае есть возможность сделать запись в книге учета посетителей экспозиции проекта (он размещен в управлении градостроительства администрации Орла (Пролетарская гора, д. 7). Сами публичные слушания состоятся 17 ноября в градостроительном зале управления градостроительства администрации Орла. Начало в 16:00.

Подробнее в разделе публичные слушания на сайте администрации Орла.

ИА «Орелград»