В Орле выберут лучший проект года

Прием заявок на конкурс проектного мастерства уже стартовал.



Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области проводит прием заявок на участие в конкурсе проектного мастерства. «Лучший проект года» в регионе выбирается с 2018 года. Цель конкурса – создание условий для повышения эффективности деятельности органов власти и органов местного самоуправления Орловской области за счет использования инструментов проектного управления. Другие задачи: повышение мастерства и профессионализма проектных специалистов, а также выявление, анализ и распространение лучших практик.

Как говорят организаторы, конкурс создает мотивацию для внедрения современных методов проектного управления при выполнении функций и полномочий органов власти и подведомственных им учреждений. Это должно привести к повышению показателей работы, в том числе повысить эффективность реализации национальных проектов на территории Орловской области. Кроме того, конкурс становится своего рода площадкой для обмена опытом «между органами власти и иными заинтересованными лицами в сфере проектного управления».

Участники конкурса могут стать органы власти, в том числе органы местного самоуправления, организации образования, культуры, здравоохранения, спорта и другие, общественные объединения и институты развития. Предусмотрено несколько номинаций. Но основной станет номинация «Лучший проект года» – проект, подтвердивший свою эффективность, позволяющий достичь на региональном (муниципальном) уровне значимых измеримых результатов, способствующих социальному и экономическому развитию Орловской области.

Например, по итогам 2021 года в данной номинации победителем был признан проект «Социальный контракт – как форма поддержки граждан». Как сообщала пресс-служба губернатора, благодаря этому проекту более 1,5 тысяч жителей Орловской области в 2021 году смогли улучшить материальное положение при помощи социального контракта. Полученные средства орловцы направили на открытие своего дела, преодоление трудной жизненной ситуации или содействие в трудоустройстве.

В текущем году в рамках конкурса будут названы победители и в 11-ти дополнительных номинаций. Конкурсная комиссия выберет лучший ИТ-проект, лучший проект в области клиентоцентричного подхода, лучшие образовательный и патриотический проекты, а также оценит проекты в сфере культуры и сохранения культурного наследия, строительства и благоустройства, туризма, поддержки малого и среднего бизнеса, экологии. Будут выбраны лучший проект по укреплению здоровья нации и лучший социальный проект. Прием заявок продлится по 30 декабря 2022 года. Определение победителей и призеров конкурса, награждение пройдут в период с 1 марта по 30 апреля 2023 года. Кстати, на участие в прошлогоднем конкурсе было подано 40 заявок.

ИА «Орелград»