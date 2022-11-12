Место строительства станции умягчения проверили археологи

Специалисты искали потенциальные памятники истории или археологии.



Завершилась процедура экспертизы документации о выполненных в Орле археологических полевых работах. Речь идет о земельном участке, отведенном под реализацию инвестиционного проекта строительства станции умягчения на Комсомольском ВЗУ. Ее производительность должна составить 13 000 кубометров воды в сутки, проект реализуется МПП ВКХ «Орелводоканал». Общая площадь участка составляет два гектара. По закону, землю предварительно должны обследовать археологи на предмет выявление памятников или артефактов.

Работу проводились по переулку Пищевому Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) на основании договора, заключенного минувшим летом с «Орелводоканалом». Как уже отмечалось выше, работы велись с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия в зоне проектируемого строительства. В ходе работ использовались картографические материалы, а также спутниковые карты, размещенные в свободном доступе в сети «Интернет».

Территория исследованного земельного участка находится на террасе левого берега Оки, в 830 метрах к юго-востоку от автовокзала и в 70 метрах к северо-западу от русла Оки. Северная часть участка примыкает к дорожному полотну улицы 5-й Орловской стрелковой дивизии. Из отчета археологов следует, что на момент проведения работ вся территория участка поросла сорной травой. В северо-западной и восточной частях расположены кирпичные строения, в центральной части участка – два подземных резервуара. Но исторической ценности они не имеют.

Визуальный осмотр участка результатов не принес – поверхностный почвенный покров лишен каких-либо признаков наличия культурного слоя, археологический материал в поверхностном залегании не был обнаружен. Кстати, еще до начала полевых работ были выполнены архивные научно-исследовательские работы. Из архивных материалов следует, что наиболее близко к исследованному участку расположены такие объекты археологического наследия, как ОАН «Культурный слой исторической части г. Орла, правый берег р. Ока» и ОАН «Культурный слой исторической части г. Орла: Советская ул. д.29». Но сам участок обследования находится за пределами ОАН «Культурный слой исторической части г. Орла».

В ходе полевых археологических работ было заложено несколько разведывательных шурфов, вновь выявленные объекты археологического наследия обнаружены не были. На основании этого эксперты выдали положительное заключение на строительство станции умягчения.

ИА «Орелград»