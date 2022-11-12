Орловчанка отделалась условным сроком за покупку мефедрона

Девушка приобрела крупную партию наркотика через интернет.

Обвинительный приговор по данному уголовному делу вынес Советский районный суд города Орла. Местная жительница впервые предстала перед уголовным судом и сразу по серьезному обвинению. Органы следствия считали, что она совершила преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ, то есть приобрела без цели сбыта крупную партию наркотика. Из материалов дела следует, что в марте текущего год девушка, находясь в своем доме, решила приобрести наркотик для личного употребления.

Она нашла при помощи мессенджера «Интернет-магазин», в которой заказала наркотическое средство – мефедрон массой не менее 4,95 грамма. Данный объем наркотического средства, согласно постановлению правительства Российской Федерации, относится к крупному размеру. В тот же день она перевела на счет продавца 16 300 рублей за наркотик, после чего на ее телефон пришла инструкций о том, где находится тайник с закладкой.

Получив координаты, девушка отправилась по нужному ей адресу. Она не знала, что место расположения тайника известно оперативникам, за ним был установлено наблюдение. Девушка нашла тайник и забрала оттуда сверток с наркотиком, после чего была на улице задержана сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области. При личном досмотре сверток был обнаружен у нее в кармане куртки.

Девушка пояснила полицейским, что наркотик купила для личного употребления, но не для последующего сбыта. Это позволило ей получить более мягкую квалификацию ее действий. Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно, установив испытательный срок на те же три года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать исправление.

ИА «Орелград»