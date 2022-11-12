Орловец попал под суд за пневматику

Мужчина переделал «ствол» и пытался его продать.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Хотынецкий районный суд Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили следствие и суд, он, действуя из корыстных побуждений, решил незаконно, за денежное вознаграждение сбыть винтовку, изготовленную промышленным способом. Поясним, что речь идет о пневматической однозарядной пружинно-поршневой винтовке калибра 4,5 мм, относящейся к пневматическому оружию с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Мужчина хранил ее у себя дома на законных основаниях. Однако в конце января 2022 года он решил ее «»модернизировать». Подсудимый внес изменения в конструкцию газового поршня, в результате чего дульная энергия увеличилась до 15,2 Дж. А свободный оборот такого оружия запрещен.

Далее орловец разместил на «Авито» объявление о продаже винтовки. Это объявление попалось на глаза сотруднику полиции Линейного отдела МВД России на станции «Орел». Он выступил в роли покупателя в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Мнимый покупатель позвонил продавцу, и они условились о цене и месте совершения сделки. Продавец оценил свою винтовку в 15 тысяч рублей, потребовав 1000 рублей в качестве предоплаты.

Полицейский перевел ему деньги, после чего они встретились на территории железнодорожной станции «Хотынец». Обмен денег на оружие состоялся в здании железнодорожного вокзала, после чего продавец был задержан и стал фигурантом дела о нарушении закона об обороте оружия. В судебном заседании подсудимый заявил, что предъявленное обвинение ему понятно и он согласен с ним, вину в содеянном признает полностью и раскаивается. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей в доход федерального бюджета. Было учтено его семейное положение – мужчина воспитывает двоих детей, ранее он не был судим.

ИА «Орелград»